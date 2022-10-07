بجوائز تصل لمليون ريال.. اختتام تحدي طويق للدرونز في الرياض

اختُتمت في الرياض مساء أمس (الخميس)، فعاليات “تحدي طويق للدرونز” الأكبرَ في المنطقة، بمجموع جوائز وصل إلى مليون ريال، بعد تنافس من 112 مُشاركًا ومُشاركة يمثلون 7 جنسيات.
أشرف على تنظيم هذا التحدي الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع أكاديمية درونماسترز الألمانية.
وفازت 5 مشاريع في النسخة الأولى من التحدي، اثنان منها ” D4F،CyberWings” في تحدي متابعة نمو المحاصيل الزراعية، فيما فاز مشروع Well7 في تحدي الكشف عن البنية التحتية، بينما فاز مشروع ” Flying robotics”، بأفضل نظام توصيل باستخدام الدرونز، في حين فاز UAS-Falcons في تحدي الحدِّ من أخطار الغازات المتسرِّبة.وفق “أخبار 24”.
وتنافس المشاركون في هذا التحدي على مدار 10 أيام في إيجاد حلول تقنية مبتكرة باستخدامات مدنية يستفيد منها عددٌ من القطاعات الحيوية في المملكة؛ في مقدمتها قطاع النفط والغاز، والقطاع الصناعي واللوجستي، والقطاع الزراعي والبيئي، وقطاع مجال العقار والبناء.