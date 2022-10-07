شدد لاعب نادي الشباب، فهد المولد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الرائد بهدف دون رد ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وقال المولد عبر قنوات “SSC TV” عقب المباراة: “أتوقع العودة تدريجيا، أهم شيء المشاركة في المباريات والفترة التي أمر بها طبيعية. الشباب هذا الموسم مختلف وكل لاعب يحارب من أجل الحصول على مركز والمشاركة”.
وأضاف: “لم أعانِ من مسألة التأقلم، لأن علاقتي قوية بجميع اللاعبين ومعظمهم شارك معي في المنتخبات سواء الأول أو المنتخبات السنية”. وفق “أخبار 24”.
واختتم: “قدمت لنادي الشباب بسبب فكره البطولي وأعتقد أن الشباب سينافس على جميع البطولات هذا الموسم. أتوقع أن تكون مباراة الهلال هى الاختبار الأصعب لنا هذا الموسم وأتوقع أن هذه المباراة ستبين ملامح الدوري”.
ويتصدر نادي الشباب ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة، برصيد 18 نقطة عقب الفوز في 6 مباريات هذا الموسم.
ويستعد الشباب لمواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.