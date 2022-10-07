بالفيديو والصور.. الهلال يتعثر ويتعادل سلبيًا مع الاتفاق.. و”VAR” يفسد فرحة صالح الشهري

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على نتيجة مباراة الهلال والاتفاق، التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
وبدأ الهلال المباراة بضغط هجومي، وسدد ميشيل ديلجاديو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت خطيرة بجوار القائم الأيمن لمرمى حارس الاتفاق.
وشهدت الدقيقة “21” تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق ناصر الدوسري ينجح باولو فيكتور حارس الاتفاق في الإمساك بالكرة على مرتين.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء جديدة في وجه ناصر الدوسري هذه المرة بعد خطأ على نعيم السليتي.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وسط هجوم مكثف من لاعبي الهلال بحثًا عن تسجيل هدف التقدم. وفق “أخبار 24”.
ومع بداية الشوط الثاني طالب لاعبو الهلال بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل مدافع الاتفاق على جانغ هيون سو الذي تقدم عند تنفيذ إحدى الركلات الثابتة لكن حكم المباراة قرر استئناف اللعب.
ومنح المدير الفني لنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز الفرصة للمهاجم صالح الشهري العائد بعد غياب بسبب الإصابة، على حساب حمد اليامي في تبديل هجومي عند الدقيقة “61”.
وواصل الهلال ضغطه الهجومي عن طريق رأسية خطيرة من ايغالو مرت بجانب القائم في الدقيقة “68”.
وسجل صالح الشهري بعد مراوغة رائعة لدفاع الاتفاق لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو “VAR” والتأكد من تسلل أندريه كاريلو.
وكثف لاعبو الهلال الضغط على مرمى حارس الاتفاق، بالو فيكتور لكن الأخير ودفاعات فريقه نجحوا في الحصول على نقطة ثمينة.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر.
فرحة لم تكتمل للشهري..
الـ VAR يتدخل ويلغي هدف #الهلال الأول #الاتفاق_الهلال#SSC pic.twitter.com/7BdMTJOynD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022