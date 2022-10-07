عبدالله آل سالم: أحترم كارتيرون.. ولا يوجد لاعب يفضل الجلوس على دكة الاحتياط

اعتبر لاعب الاتفاق عبدالله آل سالم الخروج بنقطة أمام الهلال أمرًا إيجابيًا، لكنه أكد أن فريقه كان يسعى لخطف نقاط المباراة الثلاث.
وحسم التعادل السلبي مباراة الاتفاق وضيفه الهلال لحساب الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، ليرفع الاتفاق رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر فيما ارتفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في المركز الثالث.
وقال آل سالم في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الاتفاق حاول مبادلة الهلال الهجمات لكن مع وجود تحفظ لمواجهة الهجمات المتتالية من لاعبي الهلال، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي أشار إلى أن لاعبي الاتفاق لم يحسنوا استغلالها بالشكل الأمثل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف اللاعب أن الاتفاق حاول في الدقائق الأخيرة استغلال اندفاع الهلال هجوميًا لكن لم يكن التوفيق حليفًا لهم.
وعن جلوسه على دكة الاحتياط أكد آل سالم احترامه للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون وأنه يحترم كذلك وجهة نظره سواء لعب أساسيًا أو بقي احتياطيًا، لكنه شدد كذلك على أنه لا يوجد لاعب يفضل الجلوس على دكة الاحتياط.
وأشار إلى أنه يتمنى أن يعود إلى مركزه الأساسي بعدما ظل يلعب في مراكز مختلفة، مختتمًا بالقول: “سأصبر حتى تأتيني الفرصة”.