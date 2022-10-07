الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يحقق فوزا ثمينا.. وأرسنال يواصل الانتصارات

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا وكذلك واصل أرسنال الانتصارات ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي.
وفاز مانشستر يونايتد على منافسه أومونيا بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب نيو جي إس بي في قبرص ضمن منافسات المجموعة الخامسة.
في مباراة أخرى أقيمت في الوقت ذاته فاز ريال سوسيداد على شيريف تيراسبول بهدفين دون رد،بتلك النتائج يتصدر ريال سوسيداد المجموعة بتسع نقاط يليه مانشستر يونايتد بست نقاط. وفق “أخبار 24”.
ويأتي شيريف تيراسبول ثالثا بثلاث نقاط، وأخيرا أومونيا بدون أي نقطة.
أرسنال
وفاز أرسنال على بودو جليمت بثلاثة أهداف دون رد اليوم الخميس في ملعب الإمارات في ثالث جولات الدوري الأوروبي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
بتلك النتائج يتصدر أرسنال المجموعة بست نقاط من مباراتين، يليه أيندهوفن بأربع نقاط ومن عدد المباريات ذاته.
ويحتل بودو جليمت المركز الثالث بأربع نقاط من ثلاث مباريات.
فيما يأتي زيوريخ رابعا بدون أي نقطة ومن ثلاث مباريات خاضها كذلك.