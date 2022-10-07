وزير الخارجية يتلقى اتصالين من نظيره البريطاني والأمين العام للأمم المتحدة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالين هاتفيين من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واستعرض وزير الخارجية مع نظيره البريطاني، أوجه العلاقات بين المملكة وبريطانيا، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحث معه تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث وزير الخارجية، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوجه التعاون بين المملكة والأمم المتحدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات الدولية والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. وفق “أخبار 24”.