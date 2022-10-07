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07/10/2022   2:57 م

بالفيديو والصور.. مجلس صلح في برنامج سمو ولي العهد للتسامح

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تم عقد مجلس صلح في برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي بحضور المكلف بالبرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي والشيخ حسن بن ناصر بن فيصل آل حفيظ والشيخ سلطان بن نقال آل شبوة والأستاذ الدكتور مشبب بن سعيد بن ظويفر والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان آل عبدان والشيخ سلطان الصقري والشيخ فيصل بن تركي بن مرزن والشيخ صالح النسي وأعيان آخرون ، وقد أنتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله ثم لبرنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي .

وقد ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي كلمة بهذه المناسبة بين فيها فضل إصلاح ذات البين في الكتاب والسنة ، مبرزًا جهود حكومتنا الرشيدة في هذا المجال ضاربًا مثلًا بالبرنامج الفريد في ذلك ( برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي ) .

وبهذه المناسبة صرح المكلف في البرنامج الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان شاكرًا الله عزوجل على إتمام هذا الصلح ، مظهرًا دور برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي في هذا المجال والذي عم بنفعه الجميع في هذه البلاد المباركة ، منوهًا بدور الإعلام في تسليط الضوء عليها ممثلًا بمنصة الخرج الاكترونية بقيادة الأستاذ الإعلامي سعود الضحوك ، داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل حكم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاه الله .

 

بالفيديو والصور.. مجلس صلح في برنامج سمو ولي العهد للتسامح

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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