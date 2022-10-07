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جديد المناطق > إحداها في إرسالية أثاث.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة
07/10/2022   3:19 م

إحداها في إرسالية أثاث.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي من إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 756 ألف حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة.

وبينت أن التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” ساهمت في كشف أكثر من 171 ألف حبة، كانت مُخبأة في إرسالية “أثاث” وردت عبر مطار الملك خالد الدولي، كما جرى إحباط محاولة أخرى تم فيها إخفاء أكثر من 60 ألف حبة، كانت مُخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة.

وأضافت أنها احبطت في المنفذ ذاته محاولة تهريب أكثر من 247 ألف حبة، كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة، كما تم إحباط تهريب أكثر من 276 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنها نسقت مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وتمكنت من القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

"الجمارك": إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة "كبتاغون" إلى المملكة"الجمارك": إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة "كبتاغون" إلى المملكة"الجمارك": إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة "كبتاغون" إلى المملكة"الجمارك": إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة "كبتاغون" إلى المملكة

إحداها في إرسالية أثاث.. إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة “كبتاغون” إلى المملكة

جديد المناطق
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