مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الإصابات والوفيات وانخفاض “التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، ارتفاعاً طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة والوفيات، وانخفاضاً في نسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 139 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره حالتان عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817264 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 106 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804269 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 40 حالة بزيادة قدرها حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9364 حالة وفاة.