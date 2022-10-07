وزير الاستثمار يلتقي مجلس الأعمال السعودي القطري

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على أن المملكة تمثل عمقاً إستراتيجياً اقتصادياً لقطر، وتشكل قطر أهمية اقتصادية كبيرة، وشدد على استمرار الجهود والتواصل لفتح الفرص لقطاعي الأعمال في البلدين.
وأضاف خلال لقائه في اتحاد الغرف السعودية مجلس الأعمال السعودي القطري أن وزارة الاستثمار داعم وممكّن للاستثمار السعودي بالخارج، كما اطلع على خطط وأهداف ومبادرات ومشاريع مجلس الأعمال السعودي القطري.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر إن المجلس يعمل على إعداد إستراتيجية للمجلس بدراسة التطور الاقتصادي بين البلدين وحجم التبادل التجاري البالغ في النصف الأول لعام 2022م نحو 802 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاجتماع أوصى بإقامة ملتقى استثماري سعودي قطري، لإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وأكد مواصلة الجهود لضمان سلاسة حركة التجارة والصادرات بين البلدين.