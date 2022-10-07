يرصد السرقات والازدحام المروري.. دور الذكاء الاصطناعي في نظام كاميرات المراقبة الأمنية

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عن الدور الذي سيؤديه الذكاء الاصطناعي من خلال نظام كاميرات المراقبة الأمنية.
وأوضحت أن الذكاء يسهم في رفع المستوى الأمني برصد السرقات والمشاجرات، وإيجاد حلول للازدحام المروري الرصد المستمر للاختناقات المرورية.
وأضافت أنه يسهم في تحسين المشهد الحضري برصد مظاهر التشوه الحضري، ويُحسن مستويات الخدمة بتعزيز جهود الرقابة لمخالفات الإجراءات الصحية في المطاعم.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستتيح تحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية.