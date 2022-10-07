بالفيديو والصور.. النصر يمطر شباك أبها بثلاثية ويواصل الزحف نحو صدارة الدوري

حقق فريق النصر فوزًا غاليًا على نظيره أبها، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3 أهداف دون رد، في الجولة السادسة بدوري روشن.
وسجل هدف الشوط الأول الوحيد لاعب النصر لويس غوستافو بعد مرور 5 دقائق من اللقاء مستغلاً خطأ الدفاع.
وفي الدقيقة 21 أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب أبها زكريا سامي.
وتلقى لاعب النصر لويس جوستافو بطاقة صفراء في الدقيقة 42 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة 49 سجل سلطان الغنام الهدف الثاني لفريق النصر مستغلا كرة ساقطة داخل منطقة جزاء أبها ليحولها لداخل الشباك.
وقرر مدرب أبها إجراء 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 63 بدخول سعد بقير وطيب مزياني وعبدالفتاح أدم بدلا من ميكيسوني وسعد السلولي وكايسيدو.
وفي الدقيقة 64 أرسل البرازيلي تاليسكا تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن حارس أبها الشمري تصدى لها ببراعة وأبعدها لركلة ركنية.
وفي الدقيقة 69 قرر مدرب النصر جارسيا الدفع باللاعب أيمن يحيى بدلا من عبدالرحمن غريب، وأعقبه تبديل ثانٍ في الدقيقة 74 بدخول اللاعب خالد الغنام بدلا من سامي النجعي.وفق “أخبار 24”.
وجاء الهدف الثالث لفريق النصر في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب البديل أيمن يحيى، بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس أبها من التصدي لها.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بالتساوي مع الهلال، بينما تجمد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
هدددددف!⚽️
جوستافو يفتتح أول أهداف اللقاء ⚽️
أبها 0 × 1 النصر#أبها_النصر#SSC pic.twitter.com/Qd45Qmxd9o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ سلطان الغنام
#️⃣ #أبها_النصر pic.twitter.com/zEoOd8VX1X
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ أيمن يحيى
#️⃣ #أبها_النصر pic.twitter.com/L76eaO4eNm
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 7, 2022