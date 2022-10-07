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جديد المناطق > فريق الإصابات المتنقل بـ”الصحة” ينقذ حياة مريض في الجوف
08/10/2022   12:58 ص

فريق الإصابات المتنقل بـ”الصحة” ينقذ حياة مريض في الجوف

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أجرى فريق الإصابات الطبي المتنقل من الرياض عملية جراحية خطرة في الصدر لمريض من منطقة الجوف.

وأوضحت وزارة الصحة أن خط إنقاذ الحياة بمركز الإحالات الطبية تلقى اتصالاً من مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا، عن مريض بالعناية المركزة ودخل في حالة حرجة، الأمر الذي استدعى تدخل فريق متخصص ومتقدم الإمكانات لإجراء عملية جراحية بالغة الخطورة بالصدر.

وأشارت إلى أنه تم إرسال فريق الإصابات المتنقل المتخصص في مثل هذه الحالات من الرياض إلى سكاكا، حيث أجريت للمريض عملية جراحية في الصدر، تم خلالها استخراج قطع معدنية من بقايا الحادث الذي تعرض له. وفق “أخبار 24”.

فريق الإصابات المتنقل بـ”الصحة” ينقذ حياة مريض في الجوف

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