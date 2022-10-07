تمهيداً لتوفيرها في الأماكن العامة.. معرض الكتاب يقدم خدمة الاستماع للكتب عبر “كبائن صوتية”

يقدم معرض الكتاب بالرياض 7 كبائن صوتية لخدمة الزوار والتي تتيح الاستماع للمحتوى الصوتي للكتب وأحدث الإصدارات المتوافرة باللغتين العربية والإنجليزية، بطريقة تفاعلية ويسيرة.
وأوضحت هيئة المكتبات أن الكبائن الصوتية عمدت بالمرحلة الأولى في معرض الرياض للكتاب، تمهيداً لتوفيرها في الأماكن العامة، في خطوة تساعد على تأمين الوصول لمصادر المعلومات، ما سيعزز حضور القراءة لدى المجتمع.
وجاءت فكرة التصميم في إطار محاكاة “كبائن الاتصالات” قديماً، عبر توافرها في أرجاء المدينة كافة، إلى جانب شيوعها وسهولة استخدامها.
فيما يتزامن حضور هذه الكبائن المنتشرة في معرض الكتاب بعد أن استطاعت الكتب الصوتية تحقيق حضورها في الحياة الثقافية أو حتى اليومية، لدى المهتمين. وفق “أخبار 24”.
ويتاح للزائر الاستماع لـلكتب الصوتية المتوافرة، سواءً المتخصصة في أدب الطفل، أو التنمية الذاتية، إلى جانب الفلسفة والفكر، وكتب الأديان، إضافة لتصفح الكتب الأكثر استماعاً، ومعرفة مدة الاستماع للكتاب.