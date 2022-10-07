بالفيديو والصور.. الاتحاد يعبر الفتح بثلاثية ويواصل مطاردة الشباب في صدارة دوري روشن

حقق فريق الاتحاد فوزا غاليا على نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 ، في الجولة السادسة بدوري روشن.
وبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكوّن من: مارسيلو غروهي، المنهالي، أحمد حجازي، عمر، حمدان، هنريكي، عوض الناشري، ايغور كورنادو، عبدالرحمن العبود، رومارينهو، عبدالرزاق حمدالله”.
وسجل هدف الشوط الوحيد اللاعب البرازيلي بصفوف الاتحاد رومارينهو بعد مرور (32) دقيقة.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الفتح فران فيلير في الدقيقة 32.
وتلقى لاعب الاتحاد حمدان الشمراني بطاقة صفراء في الدقيقة 45+3.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الاتحاد نونو سانتو الدفع باللاعب مدالله العليان بدلا من رومارينهو صاحب الهدف الأول لفريقه.
وفي الدقيقة 48، قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح لاعب الاتحاد ايغور كورنادو لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر إلغاء القرار وإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب البرازيلي.
وقرر مدرب الفتح إجراء تبديلين في الدقيقة 59 بدخول الثنائي ماجد كنبه وفراس البريكان بدلا من محمد الفهيد وأيمن الخليف.
وفي الدقيقة 61 سجل اللاعب ماجد كنبه هدف التعادل لفريق الفتح مستغلا عرضية من الجانب الأيسر ليسجلها في الشباك.
وتقدم الاتحاد مجددا في الدقيقة 69 عن طريق المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء،مستغلا عرضية أرضية جاءت من الجانب الأيمن. وفق “أخبار 24”.
وقرر نونو سانتو الدفع باللاعب هارون كمار بدلا من زميله سويلم المنهالي في الدقيقة 72، أعقبه تبديل آخر بدخول زكريا هوساوي بدلا من حمدان الشمراني في الدقيقة 77.
وجاء الهدف الثالث لفريق الاتحاد عن طريق اللاعب البرازيلي ايغور كورنادو، بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وبتلك النتيجة، وصل الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز التاسع.
التاريخي روما🎖
والهداف حمدالله⚽️
والرائع كورنادو 🤩
يقودون #الاتحاد إلى المركز الثاني🥈
📺شاهد أهداف المباراة ⬇️#الاتحاد_الفتح
#SSC pic.twitter.com/GVDSEqii3u
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 7, 2022