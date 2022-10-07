مراد باتنا: الحظ حرمنا من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد

أرجع المغربي مراد باتنا لاعب الفتح خسارة فريقه أمام الاتحاد لسوء الحظ الذي لازم الفريق في العديد من المباريات هذا الموسم.
وخسر الفتح أمام مضيفه الاتحاد بنتيجة 1-3 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة في ختام الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.
وقال باتنا في تصريحات عقب المباراة إن الفتح قدم شوطًا أول جيدًا أمام الاتحاد وخلق له العديد من المشاكل، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الأول من كرة ثابتة.
وأضاف باتنا أن لاعبي الفتح حاولوا في الشوط الثاني العودة للقاء وهو ما تحقق بهدف التعادل، لافتًا إلى أن الفريق كثف من هجماته بعد التعادل بغية التقدم لكن اعتماد الاتحاد على الهجمات المرتدة منحه التقدم مجددًا. وفق “أخبار 24”.
وأشاد باتنا بالمستوى الذي قدمه لاعبو الفتح اليوم خاصة وأن الفريق اليوم أنهى سلسلة الشباك النظيفة للاتحاد منذ بداية الموسم، لكن سوء الحظ الذي لازم فريقه في العديد من المباريات هذا الموسم وقف أمام تحقيق الفتح لنتيجة إيجابية الليلة.