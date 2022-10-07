“كعكي” يوجه رسالة للاعبي الاتحاد بعد الفوز على الفتح

علق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد و المشرف العام على كرة القدم بالنادي أحمد كعكي على فوز فريقه أمام الفتح.
وكتب كعكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”مبروك لجماهيرنا الغالية الفوز بعد تعثر المباراة الماضية بالتعادل “.
وأضاف: “نمورنا اليوم قدموا مباراة كبيرة بس في نمر تحديداً أسعدني كثيراً اليوم، واصل يا بطل واعمل أكثر فثقتنا فيك كبيرة”.
وحقق فريق الاتحاد فوزا غاليا على نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-1 ، في الجولة السادسة بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، وصل الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 6 نقاط في المركز التاسع.