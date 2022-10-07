تعديل موعد انطلاق 3 مباريات بالجولة السابعة .. أبرزها ضمك والاتحاد

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد انطلاقة 3 مباريات في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.
وتقرر تعديل موعد انطلاقة مباريات في الجولة السابعة وهي مباريات الرائد مع الطائي، التعاون مع أبها وضمك مع الاتحاد لتقام جميعها عند الساعة 6:15 مساء.
يذكر أن مباراتا الرائد مع الطائي ستقام يوم الاثنين المقبل فيما ستقام مباراتا التعاون مع أبها وضمك مع الاتحاد يوم الثلاثاء. وفق “أخبار 24”.
وجاء قرار لجنة المسابقات بتعديل موعد انطلاقة المباريات الثلاث نظرًا لتعارض توقيتها مع أوقات الصلاة.