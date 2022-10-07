40 شركة تطوير عقاري وإسكاني وتمويل في ريستاتكس جدة

تشارك أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكاني ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة في معرض ريستاتكس جدة العقاري خلال الفترة من 10- 13 أكتوبر.
ويسلط المعرض الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري في المشاريع السكنية والتجارية المتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته.
ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل التي توفر حوارات بين المسؤول الحكومي والمستثمر والممول العقاري بما يسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري. وفق “أخبار 24”.
وتستعرض الورش موضوعات قطاع العقار، وأبرزها الاستحقاق الفوري وآلية التطوير العقاري، والباقات والدعم السكني، وخدمات سكني الإلكترونية، وخدمات اعتماد المخططات، والوساطة العقارية، والتقييم العقاري والتنظيم والتطوير، وأثر شبكة إيجار على السوق الإيجاري العقاري، والتسجيل العيني للعقار.