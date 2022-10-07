وزير “النقل” يدشن صالة “حياك” في مطار جازان ويلتقي أهالي المنطقة للاستماع لملحوظاتهم

الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عدداً من المواطنين بمنطقة جازان؛ للاستماع لملحوظاتهم ومقترحاتهم التطويرية في المنطقة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ودشن الوزير عدداً من المشروعات التنموية، كما قام بجولة ميدانية على الأعمال القائمة في مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، للاطلاع على سير الأعمال والتأكد من تنفيذها وفق أعلى مواصفات السلامة والجودة، وقام بجولة ميدانية على المطار الحالي ودشن صالة “حياك”.
مما يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت على مدار السنوات الماضية ببناء شبكة طرق مميزة أسهمت في تنمية المنطقة، مع الارتقاء بجميع مرافق المنظومة التي تخدم أهالي وزوار منطقة جازان.
وفق “أخبار 24”.