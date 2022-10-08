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جديد المحليات > خيول “فرست لاين” و”دنانير الخالدية” و”سيربرايز مي هوني” تفوز بجوائز السرعة بسباقات الطائف
08/10/2022   10:52 ص

خيول “فرست لاين” و”دنانير الخالدية” و”سيربرايز مي هوني” تفوز بجوائز السرعة بسباقات الطائف

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حققت 3 خيول، جوائز بطولة السرعة في سباقات موسم الطائف 2022، وذلك خلال الحفل الذي نظمه نادي سباقات الخيل على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية، والذي تضمن 8 أشواط لمختلف الأعمار والفئات.

وحقق بطولة السرعة للحصن الجواد “فرست لاين” بقيادة الخيال نايف العنزي، في حين حقق بطولة السرعة للخيل العربية الفرس “دنانير الخالدية” بقيادة الخيال عادل الفريدي، فيما حقق بطولة السرعة للأفراس الفرس “سيربرايز مي هوني” بقيادة الخيال عبدالله الفيروز.

فيما فاز بشوط جائزة نادي الخيل التقديرية الفرس “الحشوريه” بقيادة الخيال كاميلو اوسبينا، وقام بتسليم الجوائز للفائزين مدير عام السباقات بنادي سباقات الخيل سالم بن محفوظ. وفق “أخبار 24”.

خيول “فرست لاين” و”دنانير الخالدية” و”سيربرايز مي هوني” تفوز بجوائز السرعة بسباقات الطائف

جديد المحليات
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