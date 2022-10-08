استشاري يوضح: أوميجا 3 ليس العلاج المثالي لارتفاع الكوليسترول الضار

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن استخدام أدوية أوميجا 3 لعلاج ارتفاع الكوليسترول الضار الوراثي LDL، ليس هو العلاج المثالي.
وأبان النمر أن أوميجا 3 يخفض الدهون الثلاثية بنسبة 25%- 30% ولكنه يرفع الكوليسترول LDL بنسبة بسيطة 5-8% .
وأكد أنه في الشخص السليم يجب مراجعة الطبيب، حال ارتفاع الدهون الثلاثية(TG) ، وكذلك الكوليسترول الضار(LDL) إلى مافوق 130 ووصول مجموع الكوليسترول إلى ما فوق200 . وفق “أخبار 24”.
وأضاف النمر : ننصح أي شخص سليم يبلغ من العمر 25 سنة فما فوق بعمل تحليل الدهون في الدم، فإن كانت طبيعية يعيدها بعد 5 سنوات وإن كانت غير طبيعية يعالجها وإن كانت قريبة من حد الارتفاع يعيدها سنوياً حتى يتحكم بها.