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جديد المحليات > استشاري يوضح: أوميجا 3 ليس العلاج المثالي لارتفاع الكوليسترول الضار
08/10/2022   3:14 م

استشاري يوضح: أوميجا 3 ليس العلاج المثالي لارتفاع الكوليسترول الضار

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن استخدام أدوية أوميجا 3 لعلاج ارتفاع الكوليسترول الضار الوراثي LDL، ليس هو العلاج المثالي.

وأبان النمر أن أوميجا 3 يخفض الدهون الثلاثية بنسبة 25%- 30% ولكنه يرفع الكوليسترول LDL بنسبة بسيطة 5-8% .

وأكد أنه في الشخص السليم يجب مراجعة الطبيب، حال ارتفاع الدهون الثلاثية(TG) ، وكذلك الكوليسترول الضار(LDL) إلى مافوق 130 ووصول مجموع الكوليسترول إلى ما فوق200 . وفق “أخبار 24”.

وأضاف النمر : ننصح أي شخص سليم يبلغ من العمر 25 سنة فما فوق بعمل تحليل الدهون في الدم، فإن كانت طبيعية يعيدها بعد 5 سنوات وإن كانت غير طبيعية يعالجها وإن كانت قريبة من حد الارتفاع يعيدها سنوياً حتى يتحكم بها.

استشاري يوضح: أوميجا 3 ليس العلاج المثالي لارتفاع الكوليسترول الضار

جديد المحليات
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