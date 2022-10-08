تضمن برامج للجنسين.. حضور لافت في مهرجان العلا للتمور (صور)

يشهد “مهرجان العلا للتمور 2022” في دورته الثالثة، حضوراً لافتاً من داخل المملكة وخارجها.
ويشتمل المهرجان، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا في قرية “الفرسان” بالمحافظة، على العديد من الفعاليات والبرامج التي تستهدف مختلف فئات المجمع من الرجال والنساء، أبرزها الحرف اليدوية، والمنتجات المحلية والترفيهية.
ويتضمن أنشطة المأكولات المتنوعة التي تشمل ضمن مكوناتها التمور، بالإضافة إلى فعالية خاصة في 22 أكتوبر باسم “الشنّة” التي تعبر عن تراث أهالي العلا . وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المهرجان انطلق في 30 سبتمبر، ويستمر حتى 22 أكتوبر الجاري .