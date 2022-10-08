بمشاركة 112 متحدثاً.. انطلاق ملتقى الصحة العالمي غداً بالرياض

تستضيف الرياض، غداً (الأحد)، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، خلال الفترة من 9 – 11 أكتوبر بشعار “التحول في القطاع الصحي” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة 112 متحدثاً.
ويعد الملتقى أكبر محفل لمتخصصي الرعاية الصحية في المملكة، ويقام على هامش الملتقى 5 مؤتمرات؛ بما في ذلك 4 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر (CME) مثل: الصحة العامة، والرعاية الصحية الجيدة، ومستقبل المختبرات الطبية والأشعة.
ويتوقع أن يجذب الملتقى أكثر من 10 آلاف شخص، كما يتضمن الحدث هذا العام منتدى القادة بهدف تمكين الحوار الهادف بين قادة الفكر والمسؤولين الحكوميين حول تحقيق رؤية المملكة 2030، ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأدوية والتقنيات، والقيادة والحوكمة. وفق “أخبار 24”.