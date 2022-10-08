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جديد المحليات > “100 مصور سعودي”.. موسوعة لتوثيق حركة التصوير في معرض الكتاب
08/10/2022   6:33 م

“100 مصور سعودي”.. موسوعة لتوثيق حركة التصوير في معرض الكتاب

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رصد كتاب موسوعي في معرض الرياض للكتاب في نسخته المقامة لهذا العام إنجازات المصورين السعوديين، في إطار توثيق أعمالهم الفنية الفوتوغرافية، والتعريف بسيرهم الذاتية، وتخليد إبداعاتهم.

ويعرض كتاب “100 مصور سعودي” أعمال هؤلاء المصورين سواء في داخل المملكة، أو خارجها، كما روعي في تصميمه تقديم سيرة ذاتية عن كل مصور، ونماذج من أعماله، إلى جانب قراءات فنية خالصة في تلك الأعمال.

وقال محمد بابلي، ناشر الكتاب، مدير شركة ناشر الصحراء، إن مدة تنفيذ هذا العمل، استغرقت نحو 4 أعوام؛ إذ استطعنا خلالها تنفيذ جولة حول النوادي الثقافية في المملكة، والجمعيات الخاصة بالتصوير، بدءاً من الأحساء وانتهاءً بـ نجران وجازان من أجل التعريف بهذا المشروع. وفق “أخبار 24”.

وأضاف، وبعد تلك الجولة بات لدينا 100 عمل لمصور سعودي؛ لننتقل للمرحلة الثانية؛ إذ أسسنا لجنة تحكيم لكي نقيّم تلك الأعمال التي جرى اختيارها، وروعي في اختيار الصور 3 أمور تتعلق بفنيات الصورة، ومعالجتها التقنية، إلى جانب قابلية تسويق تلك الصور وبيعها.

وأوضح بابلي، أن الفنان التشكيلي، عثمان الخزيم، ساعد في قراءة وتقييم هذه الأعمال الفنية التي يضمها الكتاب؛ لافتاً إلى أن هذه الموسوعة تضم مختلف قوالب التصوير الفوتوغرافي في حين يبلغ سعرها 400 ريال.

“100 مصور سعودي”.. موسوعة لتوثيق حركة التصوير في معرض الكتاب

جديد المحليات
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