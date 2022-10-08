المملكة تكتفي ذاتيًا من المانجو بنسبة 52% بإنتاج 86.4 ألف طن سنويًا

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا من محصول المانجو بنسبة بلغت 51.7%، وبإنتاج يتجاوز 86.4 ألف طن سنويًا، على مساحة تقدر بما يقارب 6.9 هكتار.
وأوضحت الوزارة أن أماكن زراعة المانجو بالمملكة، أبرزها منطقة جازان، بمحافظات صبيا أبو عريش، الدرب، صامطة، بيش، ومنطقة مكة المكرمة في محافظات القنفذة، الليث، وأضم، كما تُزرع في منطقة الباحة بمحافظتي المخواة، وقلوة.
وأضافت أنه يتم زراعة المانجو أيضًا بمحافظات الساحلية بمنطقة تبوك، بالإضافة إلى مناطق، عسير، نجران، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن موسم إنتاج المانجو يمتد من شهر أبريل حتى شهر أغسطس، وتنتج المملكة خلال هذه الفترة أكثر من عشرين صنفًا من أنواع المانجو المختلفة، منها: تومى أتكينز، كيت، كنت، الفونس، سكرى، الزبدة، الهندي، الجلن، لانجرا، الجولي، سنتيشن، فجر كلاند، السمكة، عويس، تيمور، ناعومي، فلنسيا، عيون المها، الزل، بالمر، تايلندي، بريبو.