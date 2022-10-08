نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو والصور.. “هيئة الأدب” تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال
08/10/2022   10:25 م

بالفيديو والصور.. “هيئة الأدب” تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال

+ = -
690

منحت هيئة الأدب والنشر والترجمة جوائز لأبرز 6 دور نشر مشاركة في الأنشطة الثقافية لمعرض الكتاب الدولي بالرياض، وتصل قيمتها لـ50 ألف ريال لكل منها.

وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب، محمد علوان، الجوائز الـ6 المتنوعة للفائزين في عدد من المجالات الأدبية والنشر والترجمة.

ونالت دار تشكيل للنشر والتوزيع جائزة التميز بالنشر، ودار أصالة للنشر جائزة التميز بالنشر في مجال الأطفال، ومكتبة جرير جائزة النشر بالتميز في الترجمة، ودار جدل للنشر والتوزيع على جائزة القراء. وفق “أخبار 24”.

كما فازت دار مدارك للنشر بجائزة التميز للنشر الرقمي في مجال المنصات الرقمية، وحصلت دار ملهمون للنشر على جائزة التميز في المحتوى السعودي.

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

"هيئة الأدب" تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال (فيديو وصور)

بالفيديو والصور.. “هيئة الأدب” تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231072.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.