بالفيديو والصور.. “هيئة الأدب” تكرم أبرز 6 دور نشر ضمن فعاليات معرض الكتاب بـ300 ألف ريال

منحت هيئة الأدب والنشر والترجمة جوائز لأبرز 6 دور نشر مشاركة في الأنشطة الثقافية لمعرض الكتاب الدولي بالرياض، وتصل قيمتها لـ50 ألف ريال لكل منها.
وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب، محمد علوان، الجوائز الـ6 المتنوعة للفائزين في عدد من المجالات الأدبية والنشر والترجمة.
ونالت دار تشكيل للنشر والتوزيع جائزة التميز بالنشر، ودار أصالة للنشر جائزة التميز بالنشر في مجال الأطفال، ومكتبة جرير جائزة النشر بالتميز في الترجمة، ودار جدل للنشر والتوزيع على جائزة القراء. وفق “أخبار 24”.
كما فازت دار مدارك للنشر بجائزة التميز للنشر الرقمي في مجال المنصات الرقمية، وحصلت دار ملهمون للنشر على جائزة التميز في المحتوى السعودي.