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رياضة > الشباب يجري مرانه الرئيسي لمواجهة الهلال بالفيديو
08/10/2022   10:24 م

الشباب يجري مرانه الرئيسي لمواجهة الهلال بالفيديو

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أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب مورينو، مساء اليوم السبت، مرانه الرئيسي في ملعب النادي الرديف، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة في دوري روشن السعودي.

استهل المدرب تدريباته بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عدد من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة مدرب اللياقة، ثم طبقوا عدد من الجمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها بتدريبات تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي سيدخل به المباراة، فضلًا عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية. وفق “أخبار 24”.

الشباب يجري مرانه الرئيسي لمواجهة الهلال بالفيديو

رياضة
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