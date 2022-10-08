بالفيديو.. صاحب أقدم مكتبة منزلية بتبوك : بها كتب نادرة وبدأت بالشرعية

على الرغم من حصوله على الشهادة الابتدائية فقط، إلا أن شغف العم جار الله عايش العنزي بالقراءة دفعه لإنشاء مكتبة منزلية تعتبر من أقدم المكتبات في تبوك.
وأوضح العم جار الله الذي يبلغ عمره 88 عاماً لـ “أخبار 24″، أنه أنشأ هذه المكتبة المنزلية قبل 62 عاماً، في عام 1382هـ، وبدأت بمجموعة من الكتب الشرعية.
وأضاف أنه قام بتطويرها في التسعينيات، موضحاً أنه أضاف لها كتباً في الأدب والتاريخ والفلسفة، والتي استفاد منها طلاب وطالبات جامعة تبوك في أبحاثهم الدراسية.
وبين أنه مع ظهور شبكة الإنترنت أصبح اهتمام الناس في المكتبة قليلاً، حيث اتجه معظم طلاب العلم والباحثون إلى تلك الشبكة للحصول على المعلومات.
وأكد العنزي أن المكتبة متاحة لجميع الزوار حيث تحتوي على ما يربو على 5 آلاف كتاب منها كتب نادرة، لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي.