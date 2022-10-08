المركز الوطني للفعاليات يسهل للأفراد والشركات المشاركة في المواسم والفعاليات

يسعي المركز الوطني للفعاليات لتشجيع الراغبين بالمشاركة في المواسم والفعاليات من أفراد وشركات بالتسجيل في “منصة مطلوب” والتقديم على الفرص المتاحة بعدة مجالات من خلال حملته التوعوية “تراك مطلوب للفعاليات”.
يهدف المركز من خلال هذه المنصة إلى تنظيم وتسهيل المشاركات وذلك عن طريق زيارة المنصة والتقديم على المجالات التي توفرها وتشمل: العمل المؤقت (للأفراد)، المواهب، المأكولات والمشروبات سواء كانت مطاعم أو عربات متنقلة أو مقدمي مأكولات ومشروبات (أسرة منتجة).
كما تشمل المتاجر على اختلاف أنواعها، شركات الخدمات المساندة للفعاليات مثل تنظيم وإدارة الحشود، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، وفعاليات المواسم، حيث يمكن التقدم بفكرتك إذا كنت قادراً على تنفيذها، والمواقع المناسبة لإقامة الفعاليات عبر الرابط:
وتشهد “منصة مطلوب” قصص نجاح متواصلة للمشاركين في المواسم والفعاليات السابقة، وذلك بهدف تمكين الشباب من الجنسين وخلق الفرص لهم، ليكونوا جزءاً من الفعاليات والمواسم التي تقام في مناطق ومدن المملكة، وشركاء في كل نجاح من خلال طرح أفكارهم، وتقديم خدماتهم، والمشاركة في تنفيذ الفعاليات. وفق “أخبار 24”.