في ورشة لـ”هيئة الاتصالات”.. كيف تدرج شركات تقنية المعلومات في السوق المالية؟

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (السبت)، ورشة العمل التثقيفية الثالثة خلال العام الجاري حول “رحلة الإدراج في السوق المالية لشركات تقنية المعلومات”.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية إدراج شركات تقنية المعلومات المحلية في السوق المالية الرئيسة والموازية (نمو)؛ وذلك بالتعاون مع السوق المالية السعودية “تداول”، بمشاركة 130 شركة.
وتناولت الورشة التعريف بأثر إدراج شركات تقنية المعلومات المحلية على السوق، ومعرفة العائد الإيجابي من الإدراج، وما يترتب عليه من زيادة لرأسمال الشركة، وتسهيل الوصول للمستثمرين، وزيادة فرص الحصول على مشاريع استثمارية.وفق “أخبار 24”.
كما سعت إلى التعريف بمتطلبات الإدراج في السوق الرئيسة والسوق الموازية (نمو)، بجانب آلية الإدراج المباشر، وكذلك طريقة الاستفادة من أداة تقييم الاستعداد للإدراج، إضافة إلى المساعدة على تعيين مستشار مالي.