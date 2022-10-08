علي القرني: المدرب السعودي يحتاج الفرصة.. وتدريب الجزيرة الأردني تحدٍ كبير

أكد المدرب السعودي علي القرني عن سعادته بتولي تدريب فريق الجزيرة الأردني موجهًا الشكر لمجلس إدارة النادي على الثقة التي مُنحت له لقيادة الفريق في هذا المنعطف الصعب في الدوري الأردني.
وقال القرني إنه قرر خوض التحدي لأن الجزيرة نادٍ كبير يمكنه العودة في أي لحظة والتغلب على كل الظروف الصعبة التي تواجهه، لافتًا إلى أن الفريق يمتلك عناصر جيدة، كما أشاد بالجهد الذي قدمه الجهاز الفني السابق مؤكدًا أنه قدم عملًا كبيرًا لكن لم يحالفه التوفيق.
وأشار القرني إلى أنه تمسك بفرصة تدريب فريق الجزيرة كون الفرص محدودة للمدربين السعوديين بشكل خاص والخليجيين بشكل عام، مشددًا على أن المدرب السعودي يمكنه إثبات نفسه في عالم التدريب لكن يحتاج الفرصة والثقة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الفريق لديه 4 مباريات في وقت قصير ما يمثل ضغطًا على الجهاز الفني واللاعبين.
يذكر أن الجزيرة يحل في المركز الحادي عشر قبل الأخير في الدوري الأردني، وخسر مباراته اليوم السبت أمام السلط ليتوقف رصيده عند 14 نقطة، علمًا بأن هذه المباراة هي الأولى للقرني والذي لم يملك الوقت الكافي للتعرف على اللاعبين وتطبيق أسلوبه الفني.