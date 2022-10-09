نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > هل يحق للمنشأة الصحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض؟.. “الزكاة والضريبة” تجيب
09/10/2022   7:01 ص

هل يحق للمنشأة الصحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض؟.. “الزكاة والضريبة” تجيب

+ = -
625

أجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار بشأن أحقية المستوصف والمستشفيات الخاصة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض.

وأوضحت الهيئة بأنه فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فإن الدولة تقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين “فقط” في كل الخدمات الصحية المقدمة.

وأضافت أنه يشترط أن تكون الجهة المقدمة للخدمة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، وذلك بعد التحقق من هوية متلقي الخدمة.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه فيما يخص المقيمين، فيتم إصدار فواتير لهم من قِبل المنشآت المسجلة في النظام، تشمل ضريبة القيمة المضافة.

هل يحق للمنشأة الصحية تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المريض؟.. “الزكاة والضريبة” تجيب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231113.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.