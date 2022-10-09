نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الجوازات”: 5 اشتراطات لتسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية
09/10/2022   7:02 ص

“الجوازات”: 5 اشتراطات لتسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

+ = -
677

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الاشتراطات التي يجب توافرها من أجل استفادة صاحب العمل من خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية.

وبينّت المديرية، أن تلك الخدمة تنفذ إلكترونياً عبر منصة “أبشر” مع وجود عدة اشتراطات بينها أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

ونوهت إلى أن الاشتراطات تتضمن إمكانية إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوماً فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، وألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مُصدرة للعامل، وفي حال تجاوز بلاغ التغيب 15 يوماً لا يتم إلغاؤه نهائياً.

التغيب عن العمل

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: 5 اشتراطات لتسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231114.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.