طقس اليوم.. سحب ممطرة بمكة وجازان والباحة وغبار وأتربة في المدينة وتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأضاف أنه يتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.
ونوه إلى عدم استبعاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة بمكة المكرمة، و39 درجة بالمدينة المنورة، و37 درجة بالرياض، و38 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و27 درجة في أبها).