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جديد المحليات > “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً
09/10/2022   7:01 ص

“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مواطن في القصيم بحوزته 890 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، كما تم القبض على 4 مواطنين بالرياض، قاموا بتزييف أوراق نقدية، واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل، وضبط بحوزتهم 400 ألف ريال مزيفة ومركبة مسروقة.وفق “أخبار 24”.

وتمكن الأمن من القبض على مقيم من الجنسية الأردنية في القصيم، قام بممارسة مهنة الحجامة دون تصريح، كما تم القبض على 10 مقيمين في حفر الباطن، ظهروا في مقطع فيديو بمشاجرة جماعية أمام أحد المحال التجارية؛ نتج عنها إصـابة بليغة لأحدهم في الرأس.

“الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

جديد المحليات
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