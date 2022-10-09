“خلك قريب”.. حملة توعوية للترابط الأسري وحماية الأبناء من المخدرات

أطلقت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، حملة “خلك قريب” للتوعية بأهمية التقرب من الأبناء والترابط الأسري.
وأوضحت أن الترابط والتفاعل الأسري يحمي الأبناء من خطر تعاطي المخدرات.
وكان عدد من الجهات قد شارك في الحملة من خلال نشر تغريدات عبر حساباتها على “تويتر” تحمل وسم “خلك_قريب”.
من جانبه، تفاعل وزير الحج والعمرة، وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة مع الحملة، حيث أكد أن متوسط سن بدء التعاطي 13-18 عامًا، وأنه يجب أن يبقى الأباء بجانب ابنائهم، وتنبيههم بخطورة تجربة أي شيء غير معروف.وفق “أخبار 24”.