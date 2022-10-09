لرفع جاهزية فرق احتواء الأوبئة.. “الصحة” تنفذ البرنامج التدريبي للاستجابة السريعة غداً

تبدأ وزارة الصحة غداً الإثنين؛ تنفيذ البرنامج التدريبي لفرق الاستجابة السريعة؛ لإعداد 42 مدربًا وطنيًا معتمدًا من قبل الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية.
ويأتي البرنامج بعد اختيار المملكة ضمن 3 دول؛ لبدء البرنامج بهدف رفع جاهزية الفرق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حزم تدريبية أعدت من قبل منظمة الصحة العالمية.
ويستهدف البرنامج تدريب 10 فرق تدريبية و34 فريق استجابة سريعة، إضافة إلى 36 مدربًا من المملكة، و210 أعضاء في فرق الاستجابة السريعة، ومدربين من المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على استمرارية رفع الاستجابة السريعة، والتأهب الصحي في أعلى مستوياته في حال حدوث الأوبئة والجوائح، حيث سيقام على هامش البرنامج محاضرات وورش عمل والتدريب المحاكي للواقع يشمل تغطية جميع التجمعات الصحية بفرق الاستجابة السريعة. وفق “أخبار 24”.