“التجارة” تنفذ 29 ألف عملية رصد لأسعار السلع والمنتجات خلال أسبوع

نفذت وزارة التجارة أكثر من 18 ألف جولة لمراقبة الأسواق والأسعار في جميع مناطق المملكة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة إن هذه الزيارات تضمنت 1305 زيارات ميدانية موجهة لرصد الأسعار، تم خلالها إجراء 29 ألف عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع.
وأوضحت أنها تتابع 278 سلعة أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع المناطق ورفعها عبر نظام إلكتروني لتتم متابعتها بدقة.
وتهدف هذه الزيارات إلى مراقبة الأسواق ورصد مستويات الأسعار، ومتابعة وفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوفر المنتجات البديلة ذات الجودة العالية، إضافة إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة وذلك لحماية وحفظ حقوق المستهلكين. وفق “أخبار 24”.
وتدعو الوزارة المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد 1900 أو تطبيق “بلاغ تجاري”.