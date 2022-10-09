“مدن”: اكتمال إنشاء 52 مصنعًا جديدًا في الدمام والخرج بمساحات مختلفة

أكدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، اكتمال إنشاء 52 مصنعًا جاهزًا جديدًا في كل من المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والمدينة الصناعية بالخرج.
وأشارت إلى أنه تم إيصال خدمة التيار الكهربائي لتلك المصانع، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ريادة الأعمال والاستثمارات النسائية.
وتستهدف “مدن” من خلال منتجها “المصانع الجاهزة” بمساحاتها المختلفة بين 700م2 و 1500م2 تعزيز استراتيجيتها نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن المشروعات الجديدة تشمل 20 مصنعاً جاهزًا بمساحات 700م2 و 12 مصنعًا جاهزًا بمساحات 1500م2، في المدينة الصناعية بالخرج، و 20 مصنعاً جاهزًا بمساحات 700م2 في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وفق “أخبار 24”.
وبين أن منتج المصانع الجاهزة يدعم نشر مفاهيم العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.