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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات
09/10/2022   1:58 م

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة، ونسب التعافي المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالات الوفيات.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 122 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 35 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 817612 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 102 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804569 حالة.

ولفتت إلى تسجيل شبه استقرار في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9365 حالة وفاة.  وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. ارتفاع ملحوظ في الإصابات الجديدة والتعافي والوفيات

جديد المحليات
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