دشنت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الأحد) الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق مروراً بمدينة الجبيل الصناعية.
وقالت “سار” إن الخط بطول 124 كيلومتراً، وسيستخدم لشحن المواد الصناعية والبضائع، وهو يهدف للتوسع في عمليات الشحن لتوفير خيارات وحلول جديدة ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة.
كما دشنت شبكة الخطوط الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية بطول 69 كيلومتراً، وذلك لربط المنشآت الصناعية في المدينة وميناء الجبيل التجاري.
وأوضحت “سار” أن تدشين مشروع الخط لرابط بين شبكة قطار الشرق وشبكة قطار الشمال؛ يمثل مرحلة مهمة وداعمة للقطاع اللوجستي في المملكة، حيث توفر شبكة المشروع الجديد خدمة نقل المنتجات والمواد عبر السكك الحديدية بين المنشآت والموانئ في الجبيل مع إمكانية الوصول إلى المناطق الأخرى المتصلة بشبكة السكك الحديدية في المملكة.
ويهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إلى جانب رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى بما يعزز من كفاءة وموثوقية القطاع اللوجستي، كما يهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة تحسن من مستوى جودة الحياة، حيث من المتوقع تخفيض الانبعاثات بأكثر من 70% وإزاحة أكثر 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى من التشغيل تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويأتي التدشين تمهيداً للتشغيل التجاري، الذي سيشمل تشغيل 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري لنقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا إضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًّا إلى ميناء الملك فهد الصناعي، كما سيخدم المشروع المنشآت الصناعية في المنطقة حيث سيسهم أيضاً في نقل أكثر من 300 ألف حاوية سنوياً بواقع رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وبذلك سيسهم المشروع في تأصيل وتمكين جهود المملكة في جانب المحافظة على البيئة وتفعيل مبادراتها في هذا التوجه والوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060، وبما يتوافق مع خطط البلاد التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي.
برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية، سعدنا صباح اليوم بتدشين الخط الحديدي الرابط بين شبكتي الشمال والشرق، وتدشين مشروع الشبكة الداخلية بمدينة الجبيل الصناعية.#قطارات_سار_ممكنة_الصناعة pic.twitter.com/MaYL5Lo7BS
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) October 9, 2022
وفق “أخبار 24”.