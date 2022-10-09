أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (الأحد)، صرف مستحقات الدفعة الـ 17 من مزارعي القمح المحلي.
وقالت المؤسسة، إن صرف المستحقات يأتي للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ أكثر من 30.1 مليون ريال، لصافي كمية مستلمة 16.3 طن وذلك لعدد 34 مزارعاً، وبكمية مستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت أكثر من 529 طنًا، لعدد 1752 مزارعاً.
ودعت المؤسسة المزارعين للإسراع في إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.