إطلاق حملة “صور وأرسل” لرصد مخالفات الإعلانات العقارية في الأماكن العامة

أطلقت الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملة “صور وأرسل” على منصة بلدي؛ بهدف رصد مخالفات الإعلانات العقارية في الأماكن العامة.
وقالت الهيئة إن الحملة تسعى إلى تعزيز التفاعل مع المجتمع والحد من مظاهر الإعلانات العقارية المخالفة، مشيرة إلى أن الإعلان يُعد مخالفاً في حال عدم احتوائه على البيانات المطلوبة في ضوابط الإعلانات العقارية الصادرة من الهيئة العامة للعقار، ومنها: عدم تحديد الغرض من الإعلان، وعدم ذكر اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض) ورقم ترخيصه، وغيرها من الضوابط.
وأبانت أنها تعمل على وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري؛ وتأكيد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، التي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقعها الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.