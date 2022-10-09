وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الملك خالد بمقر الوزارة اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم ثنائية بهدف رفع مستوى التعاون في مجال التخطيط الحضري.
ومثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في توقيع المذكرة نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب حشاني، في حين مثل مؤسسة الملك خالد الرئيس التنفيذي الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود.
وتأتي مذكرة التفاهم لرفع مستوى التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وتعزيز التعاون في مجال التخطيط الحضري فيما يقع ضمن اختصاصات الطرفين، كما تتيح الاتفاقية مشاركة المؤسسة في ترجمة سياسات البعد الاجتماعي ضمن الاستراتيجية العمرانية الوطنية والمخططات الإقليمية والمحلية، إضافة إلى التنسيق بين المرصد الحضري الوطني التابع للوزارة والمؤسسة فيما يتعلق بالمؤشرات والدراسات الحضرية.
وفق “أخبار 24”.