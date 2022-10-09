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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون
09/10/2022   6:19 م

محافظ الخرج يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون

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التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الاحد الموافق ١٤٤٤/٣/١٣هـ سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون أ/ هشام عزالعرب وبرفقة نائب الرئيس للعمليات السيد/ رفائيل رندس والمدير التنفيذي للخدمات والدعم أ/ عبدالرحمن المطلق ومدير الشئون الحكومية أ/ طلال العتيبي .

في بداية اللقاء رحب سعادة المحافظ بهم وهنأ الرئيس التنفيذي بمناسبة تعيينه والذي ينتظر منه أن يحقق اضافة لريادة الشركة في مجال الألبان والغذاء وتعزيز دورها المجتمعي … وتمنى له التوفيق في تحقيق تطلعات الشركة .

وقدم سعاة الرئيس التنفيذي شرح لسعادة المحافظ عن خطط وبرامج شركة الصافي دنوان لتطوير الصناعة الغذائية في المملكة كما استعرض خلال اللقاء بعض المنتجات المبتكرة والحديثة لشركة الصافي دانون.
وفي نهاية اللقاء قدم الرئيس التنفيذي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .

 

محافظ الخرج يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة الصافي دانون

جديد الخرج
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