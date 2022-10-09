التقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأحد)، في القاهرة، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي.
وبحث “الربيعة” خلال اللقاءين سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجالات تقديم الخدمات للمعتمرين من مصر لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر.
واستعرض وزير الحج والعمرة الخيارات والحلول الرقمية المتنوعة التي تقدمها منصة “نسك”، بهدف تسهيل قدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفق “أخبار 24”.