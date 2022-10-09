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جديد المحليات > القيادة تعزي ملك ورئيس وزراء تايلاند في ضحايا حـادثة إطلاق النار بـ”نونغ بوا لانفو”
09/10/2022   10:15 م

القيادة تعزي ملك ورئيس وزراء تايلاند في ضحايا حـادثة إطلاق النار بـ”نونغ بوا لانفو”

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ببرقيات عزاء لكل من ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن ورئيس وزرائها برايوت تشان أوتشا، في ضحايا حـادثة إطلاق النار التي وقعت محافظة نونغ بوا لانفو.

وأعرب خادم الحرمين عن إدانته لحـادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة نونغ بوا لانفو، والتي نتج عنها وفيـات وإصـابات، كما أعرب عن تعازيه لقادة تايلاند وشعبها وأسر المتوفين، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

ومن جانبه، أعرب ولي العهد عن بالغ التعازي وصادق المواساة لقادة تايلاند وأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.

القيادة تعزي ملك ورئيس وزراء تايلاند في ضحايا حـادثة إطلاق النار بـ”نونغ بوا لانفو”

جديد المحليات
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