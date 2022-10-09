مارس أنواعًا مختلفة منه.. مبدع يتمسك بموهبته في الرسم رغم تخصصه بالعلوم الطبية

تمسك طالب الدراسات العليا في مكافحة العدوى هادي آل الصليع، بهوايته وموهبته في الرسم بمختلف أنواعه، وذلك رغم تخصصه في مجال العلوم الطبية.
ومارس الصليع أنواعًا مختلفة من الرسم، منها الرسم بالأقلام والإنفوجرافك والتصميم، وحقق جوائز مختلفة نظير إبداعه وتميزه، حيث بدأ الرسم منذ عمر 13 عاما، كما أن أسرته التي تقيم في محافظة حبونا شمالي منطقة نجران بها أربع مواهب في الرسم.
وقال هادي، خلال حديثه لـ”أخبار 24″، إنه شارك خلال دراسته بجامعة ماسفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية في مسابقة للرسم والفن التشكيلي، بعمل سماه شادن (ابنة شقيقته)، مستخدما في صناعته الخرز، واستمر فيه شهرا ونال على إثره جائزة المسابقة .
وأكد إتقانه الرسم بأنواعه المختلفة، منها البورترية والذي يعد أحد أنواع الرسم الذي يرتكز على فن الأشخاص أو الوجوه، بالإضافة إلى الابستراكت الذي يعتمد على فن التجريد ورسم أشكال ونماذج مجردة.
كما تمكن من الإنفوجرافيك، والذي يعد من الفنون الحديثة التي تعتمد على هندسة معينة تعطي نتائج شبيهة بالخدع البصرية بشكل فني .
مارس أنواعًا مختلفة منه.. مبدع يتمسك بموهبته في #الرسم رغم تخصصه بـ #العلوم_الطبيةhttps://t.co/AmdgzCz2vx pic.twitter.com/UY3eBwxpvf
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 9, 2022