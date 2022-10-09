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جديد المحليات > تمكن صاحبها من رفع جودة مشاريعه..”هيئة المقاولين” تستعرض أبرز مزايا عضويتها
09/10/2022   10:14 م

تمكن صاحبها من رفع جودة مشاريعه..”هيئة المقاولين” تستعرض أبرز مزايا عضويتها

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استعرضت الهيئة السعودية للمقاولين، أبرز المزايا التي تتمتع بها عضوية المقاولين، والتي تمكن صاحبها من رفع جودة مشاريعه، واستقطاب عملائه باحترافية.

وأوضحت الهيئة أن العضوية شرط للمنافسة على المشاريع الحكومية والخاصة، وتتيح لصاحبها الاستفادة من 25 عقدًا نموذجيًا إلكترونيًا يحفظ له حقه، وتوفر معلومات المنشأة على منصة مقاول، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستشارية، والبرامج التدريبية المقدمة من أكاديمية الهيئة. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت أن العضوية تتيح التقديم على المشاريع الخاصة عبر منصة مقاول، وتقدم خصومات خاصة لحضور المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الهيئة، وتتيح الاطلاع على إحصائيات القطاع ومعلومات المشاريع.

 هيئة المقاولين

تمكن صاحبها من رفع جودة مشاريعه..”هيئة المقاولين” تستعرض أبرز مزايا عضويتها

جديد المحليات
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